В центре Волгограда приступили к укладке нового асфальта
На улице Краснознаменской дорожные бригады завершили фрезерование старого покрытия и приступают к асфальтированию.
На улице Краснознаменской дорожные бригады завершили фрезерование старого покрытия и приступают к асфальтированию.
Как отметили в
Работы на объекте начались в середине апреля. К концу лета планируется завершить обновление. В рамках комплексного восстановления предусмотрено асфальтирование и межрельсовых пространств дорожного полотна на участке трамвайных путей.