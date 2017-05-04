В центре Волгограда приступили к укладке нового асфальта

Как отметили в пресс-службе городской администрации, полное восстановление покрытия будет выполнено на всем протяжении улицы от ул. Глубокоовражной до центральной набережной. Дорожная организация восстановит 1,7 км полотна магистрали.

Работы на объекте начались в середине апреля. К концу лета планируется завершить обновление. В рамках комплексного восстановления предусмотрено асфальтирование и межрельсовых пространств дорожного полотна на участке трамвайных путей.