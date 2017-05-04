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16:12 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининградской области дорожает продовольствие

В Калининградской области в апреле 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,8%, в том числе на продовольственные товары — 101,6%, непродовольственные товары — 100,2%, услуги — 100,4%.

Более всего относительно марта выросли в цене продовольственные товары — на 1,6%, а менее всего — непродовольственные товары — на 0,2%.

Относительно начала года продовольственные товары стали дороже на 3,6%, услуги — на 2,5%, алкогольные напитки — на 2,3%, товары — на 2,1%, а непродовольственные товары — на 0,3%, отмечает Калининградстат.

Средние потребительские цены на отдельные товары и услуги на 2 мая 2017 года:

Говядина (кроме бескостного мяса) кг 358,30.

Свинина (кроме бескостного мяса) кг 217,25.

Баранина (кроме бескостного мяса) кг 379,82.

Куры охлажденные и мороженые кг 149,11.

Сосиски, сардельки кг 275,00.

Колбаса полукопченая и варено-копченая кг 447,55.

Колбаса вареная кг 305,34.

Консервы мясные 350 г 126,74.

Рыба мороженая неразделанная кг 162,29.

Масло сливочное кг 545,88.

Масло подсолнечное кг 103,62.

Маргарин кг 193,70.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности л 55,70.

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности л 65,87.

Сметана кг 154,77.

Творог жирный кг 286,02.

Сыры сычужные твердые и мягкие кг 429,39.

Яйца куриные 10 шт 49,79.

Сахар-песок кг 47,96.

Карамель кг 219,71.

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом кг 319,50.

Печенье кг 188,42.

Чай черный байховый кг 940,69.

Соль поваренная пищевая кг 15,05.

Мука пшеничная кг 40,28.

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной кг 58,10.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 71,78.

Рис шлифованный кг 71,07.

Пшено кг 37,72.

Крупа гречневая-ядрица кг 96,65.

Вермишель кг 97,91.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 107,21.

Картофель кг 35,80.

Капуста белокочанная свежая кг 33,75.

Лук репчатый кг 38,39.

Морковь кг 34,30.

Огурцы свежие кг 168,80.

Помидоры свежие кг 163,16.

Яблоки кг 69,99.

Водка крепостью 40% об. спирта и выше л 693,72.

Мыло хозяйственное 200 г 30,91.

Порошок стиральный кг 200,47.

Мыло туалетное 100 г 33,61.

Проезд в городском муниципальном автобусе — поездка 19,28.

Проезд в трамвае — поездка 20,00.

Проезд в троллейбусе — поездка 20,00.

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