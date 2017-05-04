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15:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске согласовали, как рекультивировать Кировскую свалку

Состоялись общественные слушания по вопросу рекультивации земель, которые свыше 60 лет использовались под место складирования твердых бытовых отходов.

Речь идет об участках в Кировском округе под кадастровыми номерами 55:36:000000:0615, 55:36:190138:1005, где с 1952 по 2014 год размещались отходы IV — V классов опасности. Их общая площадь составляет 143,779 га, глубина залегания свалочного тела — 2 м, высота над поверхностью — до 15 м.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на минувших общественных слушаниях был согласован проект рекультивации земель. Им предполагается сделать выполаживание, уплотнение и изоляция склонов свалки с образованием уклонов 1:4, уложить искусственный противофильтрационный экран и отсыпать защитный слой, состоящий из растительного и техногенного грунта. Затем планируется строительство нагорной канавы и прудов-накопителей, чтобы таким образом перехватывался загрязненный поверхностный сток. Далее будет необходимо обустройство сети скважин для отвода биогаза и наблюдательных пунктов для мониторинга грунтовых вод, а в завершение — посев многолетних трав и кустарников. В дальнейшем будет вестись мониторинг состояния грунтовых вод, воздуха и почв.

Пресс-служба администрации Омска:

 — Оценка воздействия на окружающую среду объектов рекультивации показала, что расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны соответствуют гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха. Внесение компоста и посадка зеленых насаждений обеспечат снижение загрязнения почвенного покрова.

Проектная документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу.

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