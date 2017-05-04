В Омске согласовали, как рекультивировать Кировскую свалку
Состоялись общественные слушания по вопросу рекультивации земель, которые свыше 60 лет использовались под место складирования твердых бытовых отходов.
Состоялись общественные слушания по вопросу рекультивации земель, которые свыше 60 лет использовались под место складирования твердых бытовых отходов.
Речь идет об участках в Кировском округе под кадастровыми номерами 55:36:000000:0615, 55:36:190138:1005, где с 1952 по 2014 год размещались отходы IV — V классов опасности. Их общая площадь составляет 143,779 га, глубина залегания свалочного тела — 2 м, высота над поверхностью — до 15 м.
Как сообщили в
— Оценка воздействия на окружающую среду объектов рекультивации показала, что расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе
Проектная документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу.