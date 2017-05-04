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16:13 (мск), источник: РИА Крым

ФАС проверяет наценки в торговых сетях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости (Крым). Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю проводит массовые проверки в торговых сетях на предмет соблюдения Закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель УФАС России по РК и Севастополю Тимофей Кураев.

Он напомнил, что в прошлом году в закон были внесены изменения, которые контролируют деятельность продуктовых сетей и запрещают им прямое регулирование цен.

«Они (изменения в законе — ред.) предъявляют определенные требования к сетям, которые не могут уже как раньше бесконечно “раздувать” наценку на товары… Нам теперь нужно убедиться, что все продуктовые сети, которые расположены на территории полуострова, соблюдают этот закон и не берут лишнего с покупателя», — заявил он.

Кураев также добавил, что тем торговым сетям, в которых в ходе проверки будут выявлены завышенные наценки, грозит штраф от 1 млн рублей.

По словам руководителя УФАС, несмотря на стабилизацию ценовой политики в Крыму, ликвидировать разрыв между объемом потребления и производства так и не удалось.

«Более-менее стабилизация в ценовой политике наступила, но никто не ликвидировал разрыв между объемом потребления и объемом производства. Мы завозим эти товары, сами не производим в достаточном количестве. Поэтому есть сложности. Формирование цены, на наш взгляд, зависит, в первую очередь, от наполнения необходимым количеством этих товаров, а уже во вторую — стоимостью доставки», — сказал он.

Кураев подчеркнул, что ведомство держит на постоянном контроле цены на основную группу товаров.

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