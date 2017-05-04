Яхтенный мост становится разноцветным

Центральная часть моста остается черной. Номинально она пешеходная, однако в случае необходимости по ней можно запустить и автомобильное движение. Асфальт здесь укладывало ЗАО «Ювенал», «дочка» генерального подрядчика всего моста — «Пилона». Цветную часть работы взяла на себя компания «АБЗ-Дорстрой». Ширина велодорожки — 3,5 м, пешеходного тротуара — 2,25 м. Как пояснили «Фонтанке» в предприятии, применяемый материал сильно отличается от традиционного асфальта, в производстве которого используется черный битум. Цветной делается на бесцветном вяжущем битуме, куда потом добавляется пигмент.

При этом, в отличие от раскрашенных сверху пешеходных переходов, дорожки на мосту цветные на всю толщину слоя, что обеспечивает долговечность окраски.

При этом, в отличие от раскрашенных сверху пешеходных переходов, дорожки на мосту цветные на всю толщину слоя, что обеспечивает долговечность окраски.

Компания уже выкладывала цветной асфальт в городе — в частности, в сквере в честь присоединения Крыма и на подходе к Институту им. Г. И. Турнера. Такой материал дороже обычного, поэтому он востребован среди частных структур. К примеру, цветной асфальт кладут в паркингах. Он позволяет экономить на освещении, поскольку слой обладает повышенными отражающими свойствами. Есть и другие преимущества. По информации «Фонтанки», эта технология использовалась на железнодорожном переезде в Усть-Луге, где возникла проблема со стыковкой рельсов из-за нагревания черного асфальта.