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17:58 (мск), источник: Фонтанка

Яхтенный мост становится разноцветным

Строители Яхтенного моста в Петербурге 4 мая заканчивают обустройство покрытия велосипедной и пешеходной дорожек. За тем, как переправа окрашивается в голубой и красный, «Фонтанка» посмотрела с земли и с воздуха.

Источник: Илья Выдревич/"Фонтанка.ру"

Центральная часть моста остается черной. Номинально она пешеходная, однако в случае необходимости по ней можно запустить и автомобильное движение. Асфальт здесь укладывало ЗАО «Ювенал», «дочка» генерального подрядчика всего моста — «Пилона». Цветную часть работы взяла на себя компания «АБЗ-Дорстрой». Ширина велодорожки — 3,5 м, пешеходного тротуара — 2,25 м. Как пояснили «Фонтанке» в предприятии, применяемый материал сильно отличается от традиционного асфальта, в производстве которого используется черный битум. Цветной делается на бесцветном вяжущем битуме, куда потом добавляется пигмент.

При этом, в отличие от раскрашенных сверху пешеходных переходов, дорожки на мосту цветные на всю толщину слоя, что обеспечивает долговечность окраски.

Компания уже выкладывала цветной асфальт в городе — в частности, в сквере в честь присоединения Крыма и на подходе к Институту им. Г. И. Турнера. Такой материал дороже обычного, поэтому он востребован среди частных структур. К примеру, цветной асфальт кладут в паркингах. Он позволяет экономить на освещении, поскольку слой обладает повышенными отражающими свойствами. Есть и другие преимущества. По информации «Фонтанки», эта технология использовалась на железнодорожном переезде в Усть-Луге, где возникла проблема со стыковкой рельсов из-за нагревания черного асфальта.

Строительно-монтажные работы на Яхтенном мосту завершены. 5 мая переправу испытают под нагрузкой, а 7 мая — откроют в тестовом режиме для болельщиков матча «Зенита» с «Тереком». Предполагается, что его пропускная способность — 24 тысячи человек в час. 17 мая состоится второе тестирование моста, после чего будет объявлена дата официального открытия переправы.

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