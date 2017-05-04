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16:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежское облправительство займет у Сбербанка 8 млрд рублей

Деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов.

Департамент финансов Воронежской области возьмет в долг 8 млрд рублей у Сбербанка, сообщается в опубликованных на портале госзакупках документах. Деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона.

Сбербанк оказался единственным участником аукциона. Кредитная организация откроет шесть возобновляемых кредитных линий, две из которых на 2 млрд рублей (за пользование каждой облправительство заплатит 584,8 млн рублей), четыре — по 1 млн рублей. Три займа на 1 млрд обойдутся в 243,9 млн рублей, четвертый — в 292,4 млн рублей. Процентная ставка по шести аукционам — 10%.

Департамент финансов Воронежской области возьмет два кредита по 2 млрд и один в 1 млрд рублей на 1095 дней, оставшиеся — на 913 дней.

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