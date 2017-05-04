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18:08 (мск), источник: УНИАН

Борщевой набор в апреле подорожал почти на 80%

В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свекла — на 44,9%, картофель — на 22,3%.

Источник: УНИАН

Цены на овощи борщового набора — капусту, картофель, морковь, свеклу и лук — в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинская аграрная конфедерация» (УАК) со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свекла — на 44,9%, картофель — на 22,3% (до 7,78 грн/кг).

В ассоциации пояснили, что причиной подорожания овощей является сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В то же время в УАК отметили, что даже несмотря на значительный скачок цен, некоторые продукты по-прежнему стоят дешевле по сравнению с прошлым годом. Так, в годовом выражении свекла подешевела почти на 40%. Исключением является только картофель, цена которого превышает прошлогодний показатель на 47,3%.

Пресс-служба отметила, что после окончания праздников цены на овощи начнут снижаться в связи с оживлением импортных поставок отдельных видов продукции и увеличением предложения овощей низкого качества.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-марте 2017 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года — до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.

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