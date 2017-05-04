Смольный уточнил, когда в Петербурге начнутся дорожные работы

Итоги закупки были подведены еще в конце апреля. Через несколько дней — 2 мая — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при проведении дорожных торгов в Петербурге. ФАС считает, что заказчик ограничил количество участников аукционов. О чем и свидетельствует предписание, выданное антимонопольным ведомством. В КРТИ «Фонтанке» заявили, что предписание ФАС не требует объявления повторных аукционов. И ориентировочно до 15 мая все три контракта с победителями будут заключены.

Речь идет о трех аукционах на общую сумму более 3 млрд рублей, победители которых до конца сентября должны отремонтировать в Петербурге 74 улицы. Подряды, судя по данным на сайте госзакупок, должны достаться ВАД, «АБЗ-Дорстрой» и «Орион-плюс». Еще два потенциальных участника — ООО «Регион-Строй» и ООО «Дортекс» — конкурировать с крупными игроками дорожно-строительного рынка Петербурга не смогли и обратились с жалобами в антимонопольную службу.