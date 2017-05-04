Создана рабочая группа по переоценке безопасности БелАЭС
Рабочая группа должна будет до 31 августа этого года подготовить доклад о
Рабочая группа должна будет до 31 августа этого года подготовить доклад о
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Межведомственная рабочая группа по подготовке национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции создана в республике, сообщили Sputnik в Совмине.
Рабочая группа создана распоряжением
«Межведомственной рабочей группе поручено подготовить до 31 августа 2017 г. Национальный доклад о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты)», — отметили в белорусском правительстве.
Группа при необходимости сможет привлечь к работе руководителей и специалистов госорганов и организаций, подчиненных правительству.
«Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко», — заключили в Совмине.
Белорусская АЭС вблизи города Островец Гродненской области строится по российскому проекту «ВВЭР-1200». Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).