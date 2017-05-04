Создана рабочая группа по переоценке безопасности БелАЭС

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Межведомственная рабочая группа по подготовке национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции создана в республике, сообщили Sputnik в Совмине.

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Рабочая группа создана распоряжением премьер-министра республики, возглавил ее начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Ольга Луговская.

«Межведомственной рабочей группе поручено подготовить до 31 августа 2017 г. Национальный доклад о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты)», — отметили в белорусском правительстве.

Группа при необходимости сможет привлечь к работе руководителей и специалистов госорганов и организаций, подчиненных правительству.

«Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко», — заключили в Совмине.

Белорусская АЭС вблизи города Островец Гродненской области строится по российскому проекту «ВВЭР-1200». Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).