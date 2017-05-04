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19:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минздрав пояснил, когда Украина откажется от российских лекарств

Минздрав заявил, что до остановок поставок российских лекарств будет обеспечено присутствие их аналогов на украинском рынке, «особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина сможет полностью отказаться от поставок лекарств российского производства после того, как на украинском рынке появятся их аналоги, говорится на сайте Министерстве здравоохранения Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что изымать из аптек лекарства и лекарственные средства производства РФ не будут, но в дальнейшем Государственный экспертный центр Минздрава не будет проводить их перерегистрации или регистрации.

«Существует объективная причина невозможности подтверждения соблюдения условий надлежащей производственной практики на фармацевтических заводах, размещенных на территории РФ», — отмечается в сообщении.

«Минздрав не планирует остановить все поставки в одно мгновение. Сначала будет обеспечено присутствие аналогов на рынке, особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей», — заверили в министерстве.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил закупать лекарства и медицинские изделия, в том числе для проведения гемодиализа, коронарографии и стентирования, через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года. При этом на такую закупку лекарств Кабмин предусмотрел около 6 млрд гривен.

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