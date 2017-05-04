Минздрав пояснил, когда Украина откажется от российских лекарств

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина сможет полностью отказаться от поставок лекарств российского производства после того, как на украинском рынке появятся их аналоги, говорится на сайте Министерстве здравоохранения Украины.

В ведомстве подчеркнули, что изымать из аптек лекарства и лекарственные средства производства РФ не будут, но в дальнейшем Государственный экспертный центр Минздрава не будет проводить их перерегистрации или регистрации.

«Существует объективная причина невозможности подтверждения соблюдения условий надлежащей производственной практики на фармацевтических заводах, размещенных на территории РФ», — отмечается в сообщении.

«Минздрав не планирует остановить все поставки в одно мгновение. Сначала будет обеспечено присутствие аналогов на рынке, особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей», — заверили в министерстве.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил закупать лекарства и медицинские изделия, в том числе для проведения гемодиализа, коронарографии и стентирования, через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года. При этом на такую закупку лекарств Кабмин предусмотрел около 6 млрд гривен.