Доллар подорожал в обменниках Казахстана
Тенге подешевел в обменниках Казахстана на фоне падения нефти марки Brent ниже психологической отметки 50 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тенге подешевел в обменниках Казахстана на фоне падения нефти марки Brent ниже психологической отметки 50 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменных пунктах установился в диапазоне 316−318,5 тенге за доллар.
В то же время средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренней и дневной сессий на KASE составил 315,68 тенге за доллар (+0,33 тенге), суммарный объем торгов составил 191,1 миллиона долларов.
Отметим, что мировые цены на нефть снижаются
Ранее в ходе торгов значение опускалось ниже отметки в 49 долларов за баррель, впервые с 30 ноября 2016 года.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,51 процента — до 46,14 доллара за баррель.