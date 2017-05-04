Доллар подорожал в обменниках Казахстана

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменных пунктах установился в диапазоне 316−318,5 тенге за доллар.

В то же время средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренней и дневной сессий на KASE составил 315,68 тенге за доллар (+0,33 тенге), суммарный объем торгов составил 191,1 миллиона долларов.