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20:01 (мск), источник: Tengrinews

Доллар подорожал в обменниках Казахстана

Тенге подешевел в обменниках Казахстана на фоне падения нефти марки Brent ниже психологической отметки 50 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменных пунктах установился в диапазоне 316−318,5 тенге за доллар.

В то же время средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренней и дневной сессий на KASE составил 315,68 тенге за доллар (+0,33 тенге), суммарный объем торгов составил 191,1 миллиона долларов.

Отметим, что мировые цены на нефть снижаются из-за опасений сохранения глобального переизбытка «черного золота» после выхода данных по запасам сырья в США.

По состоянию на 21.40 по времени Астаны, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,37 процента — до 49,08 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов значение опускалось ниже отметки в 49 долларов за баррель, впервые с 30 ноября 2016 года.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,51 процента — до 46,14 доллара за баррель.

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