Круизный лайнер-гигант впервые зашёл в пассажирский порт Петербурга
Пассажирский порт Петербурга 4 мая принял самый большой лайнер,
Пассажирский порт Петербурга 4 мая принял самый большой лайнер,
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В настоящее время судно совершает семидневный круиз. Лайнер уже посетил Данию, Швецию и Эстонию. Из России домой в Германию оно вернётся 6 мая. В этом году MSC Fantasia зайдет город на Неве в общей сложности одиннадцать раз.
Пассажирская навигация началась в этом году 2 мая и по плану продлится до 17 октября. Предполагается, что за это время Северную столицу посетят более полумиллиона круизных туристов.