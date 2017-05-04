Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Кадыров получил тяжелую травму
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии заметно уменьшились доходы населения

Региональное отделение Росстата в Башкирии опубликовало результаты оценки населением нашей республики своего социально-экономического положения в минувшем 2016 году.

Источник: Proufu.ru

Выводы сделаны специалистами ведомства на основании опросов домохозяйств, хотя при этом не уточняется число участников опроса.

По итогам исследования получилась весьма нерадостная картина. 44% опрошенных заявили, что не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, 26% недовольны нехваткой средств на приобретение автомобиля и квартиры, 22,2% — испытывают затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг (причем этот показатель с 2013 года увеличился на 8%), 1% — признался, что не имеет достаточно средств на еду. И только 2,5% участников опроса ответили, что их материальное положение настолько прочное, что они могут купить все необходимое (всего год назад, в 2015 году, доля таких счастливчиков была выше — 3,7%).

Таким образом Росстат пришел к выводу, что в сравнении с 2014 годом в Башкирии доля населения, у которого ухудшилось финансовое положение, заметно увеличилась. На основании результатов вышеупомянутого опроса, 23,2% опрошенных отнесены к категории бедных, 58,2% систематически сталкиваются с финансовыми трудностями по обязательным статьям расходов, 31,3% — испытывают трудности с оплатой хотя бы одного обязательного платежа.

В то же время в первом квартале 2017 года среднедушевой доход населения Башкирии, по данным регионального Управления Росстата, достигает 24,4 тыс. рублей и сократился на 26,7% в сопоставлении с последним кварталом 2016 года составил. Реальные доходы населения республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 4%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Путин: Реновация пятиэтажек не должна работать во вред
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
В США одобрен законопроект об отмене Obamacare
Австрия усилит пограничный контроль вопреки позиции ЕС
Сенаторы отозвали проект о запрете рекламы с картой РФ без Крыма
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
В связи с нападением на Навального возбуждено уголовное дело
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь