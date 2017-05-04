В Башкирии заметно уменьшились доходы населения

Выводы сделаны специалистами ведомства на основании опросов домохозяйств, хотя при этом не уточняется число участников опроса.

По итогам исследования получилась весьма нерадостная картина. 44% опрошенных заявили, что не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, 26% недовольны нехваткой средств на приобретение автомобиля и квартиры, 22,2% — испытывают затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг (причем этот показатель с 2013 года увеличился на 8%), 1% — признался, что не имеет достаточно средств на еду. И только 2,5% участников опроса ответили, что их материальное положение настолько прочное, что они могут купить все необходимое (всего год назад, в 2015 году, доля таких счастливчиков была выше — 3,7%).

Таким образом Росстат пришел к выводу, что в сравнении с 2014 годом в Башкирии доля населения, у которого ухудшилось финансовое положение, заметно увеличилась. На основании результатов вышеупомянутого опроса, 23,2% опрошенных отнесены к категории бедных, 58,2% систематически сталкиваются с финансовыми трудностями по обязательным статьям расходов, 31,3% — испытывают трудности с оплатой хотя бы одного обязательного платежа.

В то же время в первом квартале 2017 года среднедушевой доход населения Башкирии, по данным регионального Управления Росстата, достигает 24,4 тыс. рублей и сократился на 26,7% в сопоставлении с последним кварталом 2016 года составил. Реальные доходы населения республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 4%.