В Башкирии заметно уменьшились доходы населения
Региональное отделение Росстата в Башкирии опубликовало результаты оценки населением нашей республики своего
Региональное отделение Росстата в Башкирии опубликовало результаты оценки населением нашей республики своего
Выводы сделаны специалистами ведомства на основании опросов домохозяйств, хотя при этом не уточняется число участников опроса.
По итогам исследования получилась весьма нерадостная картина. 44% опрошенных заявили, что не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, 26% недовольны нехваткой средств на приобретение автомобиля и квартиры, 22,2% — испытывают затруднения при покупке одежды и оплате
Таким образом Росстат пришел к выводу, что в сравнении с 2014 годом в Башкирии доля населения, у которого ухудшилось финансовое положение, заметно увеличилась. На основании результатов вышеупомянутого опроса, 23,2% опрошенных отнесены к категории бедных, 58,2% систематически сталкиваются с финансовыми трудностями по обязательным статьям расходов, 31,3% — испытывают трудности с оплатой хотя бы одного обязательного платежа.
В то же время в первом квартале 2017 года среднедушевой доход населения Башкирии, по данным регионального Управления Росстата, достигает 24,4 тыс. рублей и сократился на 26,7% в сопоставлении с последним кварталом 2016 года составил. Реальные доходы населения республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 4%.