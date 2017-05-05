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12:21 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область расширяет контакты с торговыми представительствами РФ за рубежом

Белоруссия, Китай, Иран, Германия и Казахстан — такова география предстоящих бизнес-миссий представителей малого и среднего бизнеса, которые на 2017 год запланировал Центр поддержки экспорта Волгоградской области.

Цель деловых визитов — презентация своей продукции потенциальным иностранным партнерам, поиск новых рынков сбыта.

Представители Волгоградской области приняли участие в работе «Биржи бизнес-контактов» — ежегодном мероприятии, которое проводит Минэкономразвития России с целью поиска новых иностранных партнеров для российских экспортеров.

Руководитель Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова провела переговоры с торговыми представителями России в Казахстане, Беларуси, Иране, Китае, Германии, Монголии, Индонезии и Чехии. Темами обсуждения стали деловые визиты волгоградских компаний в зарубежные страны, запланированные на этот год, перспективы сотрудничества торговых представительств РФ с Центром поддержки экспорта, поиск иностранных партнеров для экспортно-ориентированных предприятий региона.

В настоящее время Волгоградская область осуществляет внешнеэкономические связи со 121 страной мира и занимает 3-е место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 млрд долларов США, из них свыше 1, 3 млрд — показатель объема экспорта.

На расширенной встрече с предпринимателями губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил перед экономическим блоком задачу: предложить дополнительную поддержку экспортно-ориентированным предприятиям. В 2017 году, благодаря соглашению, заключенному с Российским экспортным центром, регион привлек 12 млн рублей. Эти средства будут направлены на организацию бизнес-миссий за рубеж, участие волгоградских экспортеров в крупнейших российских и международных выставках, обучение предпринимателей ведению экспортной деятельности.

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