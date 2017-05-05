Волгоградская область расширяет контакты с торговыми представительствами РФ за рубежом

Цель деловых визитов — презентация своей продукции потенциальным иностранным партнерам, поиск новых рынков сбыта.

Представители Волгоградской области приняли участие в работе «Биржи бизнес-контактов» — ежегодном мероприятии, которое проводит Минэкономразвития России с целью поиска новых иностранных партнеров для российских экспортеров.

Руководитель Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова провела переговоры с торговыми представителями России в Казахстане, Беларуси, Иране, Китае, Германии, Монголии, Индонезии и Чехии. Темами обсуждения стали деловые визиты волгоградских компаний в зарубежные страны, запланированные на этот год, перспективы сотрудничества торговых представительств РФ с Центром поддержки экспорта, поиск иностранных партнеров для экспортно-ориентированных предприятий региона.

В настоящее время Волгоградская область осуществляет внешнеэкономические связи со 121 страной мира и занимает 3-е место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 млрд долларов США, из них свыше 1, 3 млрд — показатель объема экспорта.