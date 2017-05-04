Департамент архитектуры передумал строить мечеть у омской «Меги»
Депутат Кокорин предложил мусульманам три альтернативных участка на окраинах города. Ни один из них имамов не устроил.
Депутат Кокорин предложил мусульманам три альтернативных участка на окраинах города. Ни один из них имамов не устроил.
Вопрос о выделении на бульваре Архитекторов участка под стоительство крупнейшей за Уралом мечети 4 мая обсуждался на публичных слушаниях в департаменте архитектуры.
Напомним, возведение храма «Сердце Сибири» проллобировали казахские общины города. Планировалось, что землю им передадут в аренду на 49 лет. Однако ранее против этого выступили жители коттеджного поселка Чукреевка — им не понравилась идея подобного соседства, потому что, по их мнению, мусульмане слишком часто молятся.
Сегодня интересы местных жителей поддержал депутат Валерий Кокорин, который выступил с поправкой оставить участок напротив «Меги» в
Имамы возмутились, что у православной общины проблем с получением участков под храмы не возникает. У мусульман же в Омске всего 6 мечетей, только одна из которых (Сибирская соборная мечеть на улице 20-я Линия) соответствует нормам шариата.
— За время наших мытарств православная епархия получила 8 участков и еще на 8 подала заявки. Где справедливость? — заявил представитель Духовного управления мусульман Магажан Жаваров.
Рабочая группа позицию мусульман не поддержала. Члены комиссии за закрытыми дверями проголосовали за поправку Кокорина. Теперь с учетом этих рекомендаций точку в вопросе поставит мэр Омска, который должен вынести проект документа на рассмотрение Горсовета.