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21:56 (мск), источник: Om1.ru

Департамент архитектуры передумал строить мечеть у омской «Меги»

Депутат Кокорин предложил мусульманам три альтернативных участка на окраинах города. Ни один из них имамов не устроил.

Вопрос о выделении на бульваре Архитекторов участка под стоительство крупнейшей за Уралом мечети 4 мая обсуждался на публичных слушаниях в департаменте архитектуры.

Напомним, возведение храма «Сердце Сибири» проллобировали казахские общины города. Планировалось, что землю им передадут в аренду на 49 лет. Однако ранее против этого выступили жители коттеджного поселка Чукреевка — им не понравилась идея подобного соседства, потому что, по их мнению, мусульмане слишком часто молятся.

Сегодня интересы местных жителей поддержал депутат Валерий Кокорин, который выступил с поправкой оставить участок напротив «Меги» в общественно-деловой зоне под строительство магазинов и офисов, сообщает «Омскрегион». Он предложил мусульманам три альтернативных площадки: 60 гектаров в районе Телевизионного завода, наделы по Черлакскому тракту за постом ГАИ и в поселке Армейский, где также есть возможность создать компактное мусульманское захоронение. Казахских имамов эти варианты категорически не устроили — в связи с большой удаленностью и неудобной логистикой.

Имамы возмутились, что у православной общины проблем с получением участков под храмы не возникает. У мусульман же в Омске всего 6 мечетей, только одна из которых (Сибирская соборная мечеть на улице 20-я Линия) соответствует нормам шариата.

— За время наших мытарств православная епархия получила 8 участков и еще на 8 подала заявки. Где справедливость? — заявил представитель Духовного управления мусульман Магажан Жаваров.

Рабочая группа позицию мусульман не поддержала. Члены комиссии за закрытыми дверями проголосовали за поправку Кокорина. Теперь с учетом этих рекомендаций точку в вопросе поставит мэр Омска, который должен вынести проект документа на рассмотрение Горсовета.

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