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10:40 (мск), источник: ИА REGNUM

ЦБ уточнил размеры «дыр» в капиталах «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»

Временная администрация уточнила размеры «дыр» в капиталах банкротных «Татфондбанка» и «Интехбанка». Соответствующая информация опубликована на портале Банка России.

Так, по уточненным данным, «дыра» в балансе «Татфондбанка» составила 117,56 млрд рублей при объеме обязательств в размере 189,7 млрд рублей и стоимости активов в 72,2 млрд рублей.

В «ИнтехБанке» стоимость активов оценена в 11,25 млрд рублей, обязательства перед кредиторами — в 25,88 млрд рублей, разница составила 14,63 млрд рублей.

На момент отзыва лицензий отрицательный капитал «Татфондбанка» оценивался в 96,7 млрд рублей, «ИнтехБанка» — в 14 млрд рублей. На дату признания кредитных организаций банкротами «дыра» в капитале «Татфондбанка» составляла 118,3 млрд рублей, «ИнтехБанка» — 14,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года из-за проблем с ликвидностью «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого — 19 декабря — «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестает обслуживать клиентов. Банк России 23 декабря возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией.

Банк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Кредитные организации были признаны банкротами 11 и 12 апреля соответственно.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации располагались в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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