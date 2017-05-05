ЦБ уточнил размеры «дыр» в капиталах «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
Временная администрация уточнила размеры «дыр» в капиталах банкротных «Татфондбанка» и «Интехбанка». Соответствующая информация опубликована на портале Банка России.
Временная администрация уточнила размеры «дыр» в капиталах банкротных «Татфондбанка» и «Интехбанка». Соответствующая информация опубликована на портале Банка России.
Так, по уточненным данным, «дыра» в балансе «Татфондбанка» составила 117,56 млрд рублей при объеме обязательств в размере 189,7 млрд рублей и стоимости активов в 72,2 млрд рублей.
В «ИнтехБанке» стоимость активов оценена в 11,25 млрд рублей, обязательства перед кредиторами — в 25,88 млрд рублей, разница составила 14,63 млрд рублей.
На момент отзыва лицензий отрицательный капитал «Татфондбанка» оценивался в 96,7 млрд рублей, «ИнтехБанка» — в 14 млрд рублей. На дату признания кредитных организаций банкротами «дыра» в капитале «Татфондбанка» составляла 118,3 млрд рублей, «ИнтехБанка» — 14,8 млрд рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года
Банк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Кредитные организации были признаны банкротами 11 и 12 апреля соответственно.
«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации располагались в Москве и
«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и