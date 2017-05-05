Кубань перевыполнила план по переселению из ветхого жилья

Сегодня сеть многофункциональных центров охватывает 98 процентов кубанцев. И ежегодно на развитие этой системы из краевого бюджета выделяется около миллиарда рублей. Востребованность МФЦ с каждым годом растет. Только в прошлом году в отделения края жители обратились более 6,5 миллиона раз.

— Этот проект стал успешным, но в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже в МФЦ не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно мнение людей, их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров. Принципиальная задача — создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг, — подчеркнул Владимир Путин, президент России.

На повестку глава государства выносит три вопроса. Один из первых — получение госуслуг в многофункциональных центрах. Сегодня доступ к ним через эту сеть есть у 96 процентов населения страны. В отделениях МФЦ россияне оформляют документы на недвижимость, получают паспорт, путевку для ребенка в детский сад. Всего около 30 федеральных и еще более сотни региональных и муниципальных услуг. Расширение этого перечня должно стать следующим этапом развития МФЦ. Например, получение водительских прав или подача налоговой декларации. Но и на этом рано еще рано останавливаться, говорит президент.

— Количество МФЦ сегодня растет. Но нужно понимать, чтобы было не только количество, но и качество. Ведь форма — это еще не есть содержание, это тоже, кстати, не раз подчеркивал президент. Это должны быть уважительность со стороны работников МФЦ, качественно с точки зрения оказания самой услуги. А если у нас только вывески на МФЦ находятся, а реально за вывесками ничего не стоит, и нет реального удовлетворения человека, обычного жителя края, который пришел в МФЦ, то тогда нет смысла эти вывески и множить, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Ориентироваться на людей и делать для людей — лейтмотив всей речи президента. В числе майских указов — независимая оценка качества работы организаций соцсферы. По мнению главы государства, это реальная возможность для жителей менять ситуацию. И их мнение о работе сотрудников больниц, поликлиник, учреждений образования и культуры не должно просто откладываться в папку. Так же как и расселение из аварийного жилья нужно проводить не только ради отчета на бумаге, требует Путин. И напоминает поставленную задачу: до 2018-го в новые квартиры из ветхих домов должны переехать более семисот тысяч человек. И это только те, чьи жилье было признано аварийным до 2012 года.

— Масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее поручаю Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более, что проект закона в Правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым, — говорит Владимир Путин.

Краснодарский край установленный план даже перевыполняет. Только за три года из опасных домов удалось переселить почти три с половиной тысячи кубанцев. До 1 сентября в новые квартиры переедут еще более 700 человек. Но тем не менее в регионе остается еще много домов, которые были признаны аварийными, но уже после 2012 года. И решить этот вопрос без финансовой поддержки из федерации было бы просто невозможным.

— В нашем крае проблема сдвинута с мертвой точки, и она решается. Но для того, чтобы мы смогли заявить, что она решена, конечно, нужны будут годы и кропотливой работы, и финансовые средства, которые тоже немалые, как из краевого бюджета, так и, конечно, из федерального. Но это жизнь людей, а жизнь людей в приоритете, — добавил Вениамин Кондратьев.