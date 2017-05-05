Кубань перевыполнила план по переселению из ветхого жилья
Россиян продолжат переселять из ветхих домов. Соответствующие механизмы поручил разработать Владимир Путин. На Госсовете президент проверил, как исполняются его майские указы.
Россиян продолжат переселять из ветхих домов. Соответствующие механизмы поручил разработать Владимир Путин. На Госсовете президент проверил, как исполняются его майские указы.
На повестку глава государства выносит три вопроса. Один из первых — получение госуслуг в многофункциональных центрах. Сегодня доступ к ним через эту сеть есть у 96 процентов населения страны. В отделениях МФЦ россияне оформляют документы на недвижимость, получают паспорт, путевку для ребенка в детский сад. Всего около 30 федеральных и еще более сотни региональных и муниципальных услуг. Расширение этого перечня должно стать следующим этапом развития МФЦ. Например, получение водительских прав или подача налоговой декларации. Но и на этом рано еще рано останавливаться, говорит президент.
— Этот проект стал успешным, но в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже в МФЦ не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно мнение людей, их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров. Принципиальная задача — создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг, — подчеркнул Владимир Путин, президент России.
Сегодня сеть многофункциональных центров охватывает 98 процентов кубанцев. И ежегодно на развитие этой системы из краевого бюджета выделяется около миллиарда рублей. Востребованность МФЦ с каждым годом растет. Только в прошлом году в отделения края жители обратились более 6,5 миллиона раз.
— Количество МФЦ сегодня растет. Но нужно понимать, чтобы было не только количество, но и качество. Ведь форма — это еще не есть содержание, это тоже, кстати, не раз подчеркивал президент. Это должны быть уважительность со стороны работников МФЦ, качественно с точки зрения оказания самой услуги. А если у нас только вывески на МФЦ находятся, а реально за вывесками ничего не стоит, и нет реального удовлетворения человека, обычного жителя края, который пришел в МФЦ, то тогда нет смысла эти вывески и множить, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
Ориентироваться на людей и делать для людей — лейтмотив всей речи президента. В числе майских указов — независимая оценка качества работы организаций соцсферы. По мнению главы государства, это реальная возможность для жителей менять ситуацию. И их мнение о работе сотрудников больниц, поликлиник, учреждений образования и культуры не должно просто откладываться в папку. Так же как и расселение из аварийного жилья нужно проводить не только ради отчета на бумаге, требует Путин. И напоминает поставленную задачу: до 2018-го в новые квартиры из ветхих домов должны переехать более семисот тысяч человек. И это только те, чьи жилье было признано аварийным до 2012 года.
— Масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее поручаю Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу Фонда
Краснодарский край установленный план даже перевыполняет. Только за три года из опасных домов удалось переселить почти три с половиной тысячи кубанцев. До 1 сентября в новые квартиры переедут еще более 700 человек. Но тем не менее в регионе остается еще много домов, которые были признаны аварийными, но уже после 2012 года. И решить этот вопрос без финансовой поддержки из федерации было бы просто невозможным.
— В нашем крае проблема сдвинута с мертвой точки, и она решается. Но для того, чтобы мы смогли заявить, что она решена, конечно, нужны будут годы и кропотливой работы, и финансовые средства, которые тоже немалые, как из краевого бюджета, так и, конечно, из федерального. Но это жизнь людей, а жизнь людей в приоритете, — добавил Вениамин Кондратьев.
Майские указы президента определили параметры развития государства практически по всем фронтам: в