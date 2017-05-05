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12:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Бьёмся с коллегами из Росграницы, чтобы открыть новый пункт пропуска в Советске к ЧМ-2018

Региональные власти делают всё возможное для того, чтобы новый пункт пропуска Дубки — Рамбинас открылся к ЧМ-2018. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов в эфире «Вести-Калининград».

Источник: Калининград.Ru

«Очень всё сложно. Обидно — вроде всё построено, готово, и пункт пропуска наполовину сделан, но как-то брошено. Мы ситуацию постоянно мониторим, но есть определённые риски, что к ЧМ-2018 не успеем. Бьёмся с коллегами из Росграницы, чтобы открыть новый пункт пропуска к чемпионату», — посетовал Алиханов.

Он также выразил надежду, что пункт пропуска всё-таки успеют достроить, несмотря на «большое сопротивление». Глава региона подчеркнул, что у литовцев «всё давно готово».

В октябре 2011 года Россия и Литва подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман и подъездов к нему. Объект появится недалеко от моста Королевы Луизы.

Ранее полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов говорил о том, что на завершение работ по строительству объекта не хватает 1 млрд рублей. Деньги планируют выделить из бюджета Минтранса.

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