Алиханов: Бьёмся с коллегами из Росграницы, чтобы открыть новый пункт пропуска в Советске к ЧМ-2018

«Очень всё сложно. Обидно — вроде всё построено, готово, и пункт пропуска наполовину сделан, но как-то брошено. Мы ситуацию постоянно мониторим, но есть определённые риски, что к ЧМ-2018 не успеем. Бьёмся с коллегами из Росграницы, чтобы открыть новый пункт пропуска к чемпионату», — посетовал Алиханов.

Он также выразил надежду, что пункт пропуска всё-таки успеют достроить, несмотря на «большое сопротивление». Глава региона подчеркнул, что у литовцев «всё давно готово».

В октябре 2011 года Россия и Литва подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман и подъездов к нему. Объект появится недалеко от моста Королевы Луизы.

Ранее полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов говорил о том, что на завершение работ по строительству объекта не хватает 1 млрд рублей. Деньги планируют выделить из бюджета Минтранса.