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4 мая, источник: РИА Новости

Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Курс рубля вечером в четверг существенно терял к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти на 5% в район отметки 48 долларов за баррель сорта Brent.

Источник: РИА Новости

Валюта РФ обновила минимумы к доллару и евро за два-три месяца.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.31 мск четверга рос на 99 копеек — до 58,37 рубля, курс евро — на 1,63 рубля — до 64,11 рубля.

Рубль обвалился вслед за нефтью

Курс рубля к доллару и евро в четверг продолжил падать и даже ускорился в этой динамике. Основной тон падению валюты РФ задавал обвал рынка нефти в район минимумов с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,333 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,293 миллиона баррелей в сутки.

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Давление на рынок нефти оказывают также данные, опубликованные Национальной нефтяной компанией Ливии National Oil Corp. (NOC), которая ранее в мае сообщила о росте производства нефти на 760 тысяч баррелей в сутки — до самого высокого уровня с декабря 2014 года. Компания отметила, что планирует продолжать наращивать добычу. Опасения вызывает и заявление директора группы компаний государственной Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) Маикати Бару (Maikati Baru) о росте добычи нефти в Нигерии до 2 миллионов баррелей в день.

Игроки внутреннего валютного рынка проигнорировали данные Минфина о снижении примерно в 9 раз ежедневных покупок валюты в резерв — до 0,4 миллиарда рублей в эквиваленте.

Впрочем, этот фактор остается ничтожным для курсовой динамики российской валюты.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 1,8−2,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,8 тысячи рублей. В четверг доллар и евро обновили максимумы с 16 марта и 2 февраля, поднявшись до 58,4675 рубля и 64,165 рубля, соответственно.

Прогнозы и рекомендации

В краткосрочной перспективе рост доллара может продолжиться, и уже в ближайшие сессии он может достигнуть сопротивления на уровне 59 рублей, считает Богдан Зварич из группы компаний «Финам».

«Также необходимо напомнить, что сегодняшнее преодоление сопротивления на уровне 57,5 рубля говорит о развороте на рынке и высокой вероятности дальнейшего роста американской валюты по отношению к рублю», — добавил он.

Стоит ожидать дальнейшего падения нефти — в район 46−48 долларов за баррель, цели по паре доллар-рубль в этом случае — 62−63, оценивает Алексей Михеев из «ВТБ 24».

«Имеется гигантский навес запасов нефти, созданный за последние годы, и эти запасы пошли на рынок. Стало понятно, что сильного роста, выше 60 долларов за баррель, по нефти не будет. В принципе волна снижения едва ли прошла половину своего пути. Мы полагаем, что цена в более долгосрочной перспективе может упасть и до 42 долларов за баррель, но для этого нужно, чтобы подключилось сворачивание аппетитов к риску на других рынках», — добавил он, говоря о главном факторе курсовой динамики рубля.

Комментарии
4
Михаил
В любом случае, цены на бензин даже при росте цены на нефть, всегда и стабильно растут. А сейчас тем более. "Отличная" у нас экономическая политика...
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Супер Справедливость
Да уже вроде бы пора и привыкнуть к этим взлетам и падениям... Главное, что цены на все стабильно растут.. Значит и экономика "стабильная"...
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Денис Долгополов
Да у нас фиг поймешь. Нефть дорожает,рубль падает. Нефть дешевеет и рубль падает.
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