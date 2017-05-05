Ространснадзор выявил нарушения в метро Санкт-Петербурга

«В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Согласно общей практике в случае проверок транспортной безопасности, при таких актах Ространснадзор не обнародует выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения, отметил представитель ведомства. Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Санкт-Петербурга о ходе устранения выявленных недостатков в середине мая, добавил Владимир Черток.