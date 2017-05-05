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00:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ространснадзор выявил нарушения в метро Санкт-Петербурга

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершили проверку всех станций метро Санкт-Петербурга после теракта, который произошел 3 апреля.

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13
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«В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Согласно общей практике в случае проверок транспортной безопасности, при таких актах Ространснадзор не обнародует выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения, отметил представитель ведомства. Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Санкт-Петербурга о ходе устранения выявленных недостатков в середине мая, добавил Владимир Черток.

Напомним, в результате теракта в санкт-петербургском метро погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще около 50 получили ранения. В рамках расследования дела арестованы десять человек. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка.

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