Ространснадзор выявил нарушения в метро Санкт-Петербурга
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершили проверку всех станций метро
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершили проверку всех станций метро
«В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена
Согласно общей практике в случае проверок транспортной безопасности, при таких актах Ространснадзор не обнародует выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения, отметил представитель ведомства. Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена
Напомним, в результате теракта в