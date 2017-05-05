Бизнесмены требуют сохранить торговые павильоны в Красноярске

«Всего в Красноярске работает 80 киосков “Розпечати”, из них по 18 киоскам мы уже получили уведомление об одностороннем расторжении договора аренды земельных участков, на 20 — заканчиваются договоры в 2017 году. Это те киоски, которые дают большую долю товарооборота, и на которых уже более 83 лет держится вся наша торговая сеть. Они являются основным распространителем печатных СМИ на территории города. Администрация Красноярска периодически поднимает вопрос о сносе газетных киосков и нам приходится доказывать очевидные факты», — пишет Толстикова.

Такую же позицию высказала и генеральный директор ОАО «Розпечать» Татьяна Толстикова. В письме к главному редактору «Красноярской газеты» бизнесвумен заявила, что перенос газетных киосков на компенсационные места совершенно не приемлем.

«Нам обещают предоставить компенсационные места, но не уточняют, что переезд будет оплачивать предприниматель. Покупка или строительство нового павильона — также за деньги предпринимателя. Большинству такие переезды не по карману. Брать кредиты? А где гарантия, что он (предприниматель) сможет их выплачивать, учитывая кризис, конца которому не видно. Многие и так сидят “по уши” в ипотеках, кредитах, которые брали на развитие своего дела. Теперь это дело на грани уничтожения», — рассказал один из предпринимателей 20 апреля на встрече в ДК «Сведловский».

Наклейки с надписью #ДаПавильонам появились на торговых точках, расположенных рядом с остановкой общественного транспорта «Ул. Перенсона». Так бизнесмены пытаются спасти свое дело и привлечь внимание общественности. Уже около месяца предприниматели проводят встречи с местными властями и даже готовятся к проведению митинга на Красной площади. Мероприятие планируют приурочить ко Дню предпринимательства 26 мая, пригласив на демонстрацию чиновников.

«Красноярский край — это не Москва. Мэрии нужно понять, что на чаше весов десятки тысяч рабочих мест. Мы должны сделать разумный выбор»

Практически каждый представитель власти в Красноярске высказал свою точку зрения по поводу проблемных павильонов. Аргументы депутаты приводят разные: кто-то боится, что тысячи людей останутся без работы и перестанут платить налоги в бюджет, а кто-то, напротив, высказывается за снос временных объектов.

«В связи с тем, что часть земельных участков готовится к передаче в ведение УДИБ, продление договоров аренды с предпринимателями не планируется. Выделение компенсационных мест маловероятно т.к. такого количества свободных территорий в городе не предусмотрено. Предприниматели ходят по администрации и ответов не получают. Что собирается делать департамент социально-экономического развития с такой армией безработных совсем непонятно. Все происходящее на фоне депрессивной экономической обстановки вызывает полное удивление», — написал в социальной сети депутат Горсовета Андрей Козиков.

Свое решение о сносе павильонов городская администрация подкрепляет федеральным законом. Но статья 222 Гражданского кодекса РФ гласит, что сносу подлежать только незаконные временные сооружения. Каким именно законом или постановлением руководствуется мэрия на этот раз, пока непонятно и самим бизнесменам.

«В этом вопросе должен быть разумный подход. Администрации нужно навести порядок в незаконном бизнесе, а потом уже приходить к “законникам”. Попробовать договорится с бизнесменами и согласовать внешний облик торговых точек. Уже 4 года бизнесмены сидят на “пороховой бочке” и не знают, как им действовать. На модернизацию ларьков на ул. Перенсона было потрачено много денег. Но администрация приняла решение — надо сносить. Предложение переехать — это утопия для малого бизнеса. Малый бизнес формировался на этих участках на протяжении 20 лет. И, наверное, бизнесу лучше знать, где есть перспектива развития, а где она полностью отсутствует», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru председатель «Краевого союза малого предпринимательства» Виталий Бондарев.

По его словам, в таких вопросах нельзя руководствоваться опытом Москвы или Санкт-Петербурга.

«Красноярский край — это не Москва. Мэрии нужно понять, что на чаше весов десятки тысяч рабочих мест. Мы должны сделать разумный выбор. Я не слышал, чтобы в последние 5 лет в городе открывались какие-то производства, которые бы могли пригласить к себе на работу 30 тыс. человек», — добавил Бондарев.

Председатель вспомнил ситуацию с красноярским заводом «Пикра» — в марте 2015 года предприятие по производству напитков закрылось. Тогда краевые власти волновал вопрос, связанный с дальнейшим трудоустройством сокращенных сотрудников. Куда пойдут работать почти 30 тыс. человек в случае массового сноса павильонов, пока неизвестно.

«Городские власти лукавят, что бизнесменам предоставят всю необходимую помощь, проведут электричество и так далее. Несколько глав районов уже сказали, что это не в их компетенции. Никто предпринимателям помогать не будет», — резюмировал Бондарев.

Отметим, что снос торговых точек запланирован в несколько этапов. Такие меры приняты в связи с проведением в Красноярске зимней Универсиады. Убрав павильоны вдоль дорог, власти собираются улучшить внешний облик города.