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07:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Дорожную разметку в Омске будут наносить в несколько этапов

Основные виды дорожной разметки — сплошная и двойная сплошная линии.

Нанесение дорожной разметки в Омске будет продолжаться в течение всего лета и завершится в сентябре. Сейчас выполнено 70% от первого этапа.

До 12 мая новая разметка появится по улицам Воровского, 1-й Марьяновской, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-й Трамвайной и частично по улицам Фрунзе и Булатова вблизи метромоста. Второй этап работ по контракту с подрядчиком ООО «Элигос» продлится с 21 мая по 21 июня.

Основные виды дорожной разметки — сплошная и двойная сплошная линии, пунктиры, стоп-линия и «зебра» на пешеходных переходах.

«Дорожная разметка наносится, когда температура больше 15 градусов, влажность не более 85%. Разметка, в основном, наносится краской. Гарантийный срок — не более трех месяцев. Есть новые технологии — термопластик, холодный пластик, но в аукционах у нас, в основном, идет краска — она наиболее дешевая. В некоторых городах в краску добавляют микростеклошарики, чтобы поверхность была светоотражающей», — рассказал в эфире программы «Новости здесь» телеканала «Продвижение» активист ОНФ Юрий Корниенко.

Нанесение дорожной разметки в Омске будет продолжаться в течение всего лета и завершится в сентябре. Подрядчик, с которым будет заключен следующий муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 4,6 млн рублей, будет определен 10 мая.

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