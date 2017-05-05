Высокоскоростные поезда готов поставлять Китай в Казахстан

Причем, как сообщает телеканал, пассажиры будут ехать со всеми удобствами — поезда абсолютно бесшумны. Суперсовременные поезда из Китая поставляются во все уголки мира. Китайцы готовы поставлять их и в нашу страну, и транзитом через Казахстан — в Европу и Россию.

В китайском Нанкине расположен самый большой в Центральной Азии завод по выпуску вагонов для легкорельсового транспорта, высокоскоростных поездов, метро. В день здесь выпускают до 20 вагонов. На 70% завод автоматизирован, работают здесь около двух тысяч сотрудников. Технологии производства и стоимость товаров в компании, конечно, держат в секрете.

«По всему Китаю у нас 14 заводов. Наши поезда могут прослужить больше 30 лет. Мы можем производить и поезда, которые могут развивать скорость до 500 км в час, но их эксплуатация дорого обходится. Сейчас нам очень интересен казахстанский рынок, я знаю, что в самом большом городе Казахстана, Алматы, скоро планируют запустить легкорельсовый транспорт. Мы, конечно, готовы к сотрудничеству», — рассказал руководитель отдела машиностроительного завода Шеджун Дай.