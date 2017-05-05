ОНФ взял под контроль благоустройство дворов в Новосибирской области

Ленина, 33 в Бердске. Китайская стена, не иначе. В доме 14 подъездов. Вместо ограждений проволока, от скамеек — одни каменные пеньки. Нет асфальта и парковки. Вся надежда на помощь проекта «формирование комфортной городской среды». По нему жители получат около 4 миллионов рублей.

Елена Горина, председатель совета дома ул. Ленина, 33: «Дорога у нас будет заасфальтирована и, опять же, парковочные места, потому что дом большой «Сами видите наше состояние дорог и парковочные места — это необходимо».

Новую жизнь вдохнут в 14 дворовых территорий Бердска. Выделят почти 40 миллионов рублей.

Александр Лысак, корреспондент: «Дом на первомайской 11 тоже вошёл в программу. До октября здесь обновят тротуары, заменят асфальт, установят спортивную площадку и уличные тренажёры. Есть и более глобальные планы — превратить эту территорию в современный зелёный сквер — вырубить старые деревья, сделать пешеходные и велосипедные дорожки».,

Но, это уже в следующем году. Вовлекать активных жителей в благоустройство начнет Общероссийский народный фронт. Запущен Центр мониторинга, где будут рассказывать о механизмах участия в федеральном проекте. А где надо, то и влиять на муниципальные власти, которые не поддерживают инициативу людей.

Павел Жбанов, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ: «На контроль по всей стране уже у нас статистически взято 748 дворов Общероссийским народным фронтом, где власти отказывают в приеме заявок.

Подобные проблемы есть и в Бердске. Сегодня, во время встречи с активистами ОНФ, документы на благоустройство все-таки приняли. В организации не скрывают — основная работа еще впереди.

Павел Жбанов, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ: «17-й год — это начало. Дальше программа 18−22. Еще на пятилетие. Дальше будет еще. У нас не будет ни одного двора, который не будет благоустроен. Вот задача стоит такая».