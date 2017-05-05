Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Кадыров получил тяжелую травму
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
07:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ОНФ взял под контроль благоустройство дворов в Новосибирской области

Каждому дому ухоженный двор. Общероссийский народный фронт берет под контроль благоустройство дворовых территорий. Активисты помогут и населению, которое хочет новые скамейки, парковки и детские площадки.

Источник: Вести - Новосибирск

Ленина, 33 в Бердске. Китайская стена, не иначе. В доме 14 подъездов. Вместо ограждений проволока, от скамеек — одни каменные пеньки. Нет асфальта и парковки. Вся надежда на помощь проекта «формирование комфортной городской среды». По нему жители получат около 4 миллионов рублей.

Елена Горина, председатель совета дома ул. Ленина, 33: «Дорога у нас будет заасфальтирована и, опять же, парковочные места, потому что дом большой «Сами видите наше состояние дорог и парковочные места — это необходимо».

Новую жизнь вдохнут в 14 дворовых территорий Бердска. Выделят почти 40 миллионов рублей.

Александр Лысак, корреспондент: «Дом на первомайской 11 тоже вошёл в программу. До октября здесь обновят тротуары, заменят асфальт, установят спортивную площадку и уличные тренажёры. Есть и более глобальные планы — превратить эту территорию в современный зелёный сквер — вырубить старые деревья, сделать пешеходные и велосипедные дорожки».,

Но, это уже в следующем году. Вовлекать активных жителей в благоустройство начнет Общероссийский народный фронт. Запущен Центр мониторинга, где будут рассказывать о механизмах участия в федеральном проекте. А где надо, то и влиять на муниципальные власти, которые не поддерживают инициативу людей.

Павел Жбанов, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ: «На контроль по всей стране уже у нас статистически взято 748 дворов Общероссийским народным фронтом, где власти отказывают в приеме заявок.

Подобные проблемы есть и в Бердске. Сегодня, во время встречи с активистами ОНФ, документы на благоустройство все-таки приняли. В организации не скрывают — основная работа еще впереди.

Павел Жбанов, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ: «17-й год — это начало. Дальше программа 18−22. Еще на пятилетие. Дальше будет еще. У нас не будет ни одного двора, который не будет благоустроен. Вот задача стоит такая».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь