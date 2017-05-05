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07:53 (мск), источник: Om1.ru

Доход предприятий Омской области вырос в 1,5 раза

Размер выручки увеличился на 2 миллиарда по сравнению с 2015 годом.

Министерство имущественных отношений Омской области подвело итоги работы государственных предприятий региона за прошедший, 2016 год. Выручка 41 предприятия, учредителем которых является Омская область, составила 6,4 миллиарда рублей. При этом сумма дохода организаций увеличилась более чем на 2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателями на 2015 год.

Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности, 35 прибыльных областных госпредприятий в 2016 году принесли прибыль размером 72, 2 миллиона рублей. Сумма в 1,6 раз превышает размер прибыли, полученной этими же предприятиями в 2015 году.

Как сообщили в министерстве, в 2017 году продолжится процесс преобразований госпредприятий в акционерные общества с помощью приватизации. Отметим, при изменении структуры областной собственности эффективность деятельности организаций сохраняется, однако улучшаются отдельные совокупные показатели.

Для повышения эффективности работы госпредприятий, правительство актуализировало показатели финансово-хозяйственной деятельности областных унитарных предприятий, в которых объектами учета являются 58 показателей.

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