Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Кадыров получил тяжелую травму
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
В Москве могут отменить последний звонок
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
06:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Ресторан Iz Brazzerie наказан во Владивостоке

Проверке Роспотребнадзора в Приморье за апрель подверглись 103 пищевых объекта, среди которых есть и довольно известные точки, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Так, за апрель составлен 91 протокол об административном правонарушении, из них на предприятиях пищевой промышленности — 21, общественного питания — 25, продовольственной торговли — 45.

В числе провинившихся — известный ресторан «Iz Brazzerie» и предприятие общественного питания «Shawarma House». Заведения наказаны «за неисполнение хозяйствующими субъектами предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор (контроль)», — сообщает Роспотребнадзор.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Необычный салют смогут увидеть жители Приморья
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь