Ресторан Iz Brazzerie наказан во Владивостоке
Проверке Роспотребнадзора в Приморье за апрель подверглись 103 пищевых объекта, среди которых есть и довольно известные точки, сообщает ИА «Дейта».
Проверке Роспотребнадзора в Приморье за апрель подверглись 103 пищевых объекта, среди которых есть и довольно известные точки, сообщает ИА «Дейта».
Так, за апрель составлен 91 протокол об административном правонарушении, из них на предприятиях пищевой промышленности — 21, общественного питания — 25, продовольственной торговли — 45.
В числе провинившихся — известный ресторан «Iz Brazzerie» и предприятие общественного питания «Shawarma House». Заведения наказаны «за неисполнение хозяйствующими субъектами предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор (контроль)», — сообщает Роспотребнадзор.
Михаил Грач.