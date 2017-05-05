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06:39 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу из-за опасений сохранения глобального переизбытка «черного золота» на рынке из-за роста добычи в США: нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.20 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03% — до 47,88 доллара за баррель, впервые с 30 ноября опустившись ниже отметки в 48 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,08% — до 45,03 доллара за баррель.

Комментарии
2
Лариса Котова
Как только летом люди собираются на отдых, нефть тут же падает. От ужаса. наверно
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Сергей Смирнофф
Что бы не декларировали наши правители, мы остаёмся в прямой зависимости от курса доллара.
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