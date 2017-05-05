Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель

По состоянию на 06.20 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03% — до 47,88 доллара за баррель, впервые с 30 ноября опустившись ниже отметки в 48 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,08% — до 45,03 доллара за баррель.