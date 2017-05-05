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07:00 (мск), источник: РИА Новости

Нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу утром из-за опасений участников рынка сохранения глобального переизбытка «черного золота» на рынке из-за роста добычи в США; нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.31 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,16% — до 46,85 доллара за баррель, впервые с 30 ноября опустившись ниже отметки в 48 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,75% — до 44,27 доллара за баррель.

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Как сообщило ранее на этой неделе Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 527,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения — на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,293 миллиона баррелей в сутки.

Рынок также постепенно готовится к встрече министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене; к этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти. Окончательное решение будет приниматься 25 мая, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

«Главный вопрос заключается в том, возьмет ли ОПЕК на себя обязательство продолжать сокращения (добычи — ред.) на столько, на сколько потребуется для сокращения избыточных запасов», — приводит газета The Wall Street Journal слова аналитиков Sanford C. Bernstein.

Комментарии
7
Антон Гагарин
Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин дорожает, странная закономерность.
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Оксана Поддубная
Ни чего странного. "Закон бензина" открыт еще лет 30 назад.
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Антон Гагарин
Вроде недра являются народным достоянием, а бензин дороже чем в странах которым мы продаем нефть, разве бензин не должен для нас Россиян стоить дешевле?
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