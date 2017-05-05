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12:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В торговле некачественным бензином обвинили половину из проверенных АЗС Красноярска

Масштабная проверка проводится с апреля этого года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представители общественных организаций при поддержке правительства края провели рейд по автозаправочным станциям.

Под контролем специалистов из испытательной лаборатории были отобраны пробы бензина и дизельного топлива для проверки качества. Главная задача такого рейда, говорят его участники — донести до красноярцев, где стоит заправляться, а где нет.

Масштабная проверка проводится с апреля этого года.

«Мы проверяем бензол, содержание серы, что сейчас очень актуально в наших условиях — есть ли там превышение по этим нормативным показателям. У дизельного топлива мы так же посмотрим содержание серы», — рассказывают общественники.

Накануне активисты объехали 6 красноярских заправок. Оказалось, что 3 из них работают с нарушениями, рассказывает председатель комиссии по проверке бензина Егор Фролов.

«На автозаправочной станции “Стандарт 24” на Калинина, 84 г, был взят анализ пробы 80-го топлива. Как оказалось, это был не 80-ый, а 71-ый. АЗС “Партнер” на ул. Шахтеров и “Техас” на ул. Маерчака — там зафиксировано превышение серы. “Руснефть” на ул. Октя­брьская, 2а/1 — отклонение от тех­регламента», — отмечает Фролов.

Без претензий к качеству топлива оказались только двое: заправки сетей «25 часов» и «Красноярскнефтепродукт».

«Будем разрабатывать и применять целый комплекс мер административного, финансового воздействия на тех владельцев АЗС, которые торгуют некачественным топливом», — сообщил министр промышленности, энергетиики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

В течение месяца общественники планируют проверить топливо на 30 заправочных станциях города. Результаты будут опубликованы на сайте федерации автовладельцев в Красноярске.

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