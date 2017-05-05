В торговле некачественным бензином обвинили половину из проверенных АЗС Красноярска

Представители общественных организаций при поддержке правительства края провели рейд по автозаправочным станциям.

Под контролем специалистов из испытательной лаборатории были отобраны пробы бензина и дизельного топлива для проверки качества. Главная задача такого рейда, говорят его участники — донести до красноярцев, где стоит заправляться, а где нет.

Масштабная проверка проводится с апреля этого года.

«Мы проверяем бензол, содержание серы, что сейчас очень актуально в наших условиях — есть ли там превышение по этим нормативным показателям. У дизельного топлива мы так же посмотрим содержание серы», — рассказывают общественники.

Накануне активисты объехали 6 красноярских заправок. Оказалось, что 3 из них работают с нарушениями, рассказывает председатель комиссии по проверке бензина Егор Фролов.

«На автозаправочной станции “Стандарт 24” на Калинина, 84 г, был взят анализ пробы 80-го топлива. Как оказалось, это был не 80-ый, а 71-ый. АЗС “Партнер” на ул. Шахтеров и “Техас” на ул. Маерчака — там зафиксировано превышение серы. “Руснефть” на ул. Октя­брьская, 2а/1 — отклонение от тех­регламента», — отмечает Фролов.

Без претензий к качеству топлива оказались только двое: заправки сетей «25 часов» и «Красноярскнефтепродукт».

«Будем разрабатывать и применять целый комплекс мер административного, финансового воздействия на тех владельцев АЗС, которые торгуют некачественным топливом», — сообщил министр промышленности, энергетиики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

В течение месяца общественники планируют проверить топливо на 30 заправочных станциях города. Результаты будут опубликованы на сайте федерации автовладельцев в Красноярске.