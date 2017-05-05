Дополнительные деньги выделят городам и районам Иркутской области в июне
Дополнительную финансовую помощь получат муниципалитеты Иркутской области из регионального бюджета.
Дополнительную финансовую помощь получат муниципалитеты Иркутской области из регионального бюджета.
Как 5 мая 2017 года сообщила
«Ко мне обратились мэры более чем двадцати территорий с просьбой обязательно распределить в июне резерв дотации на сбалансированность. Мы обязательно это сделаем, учитывая необходимость муниципалитетов уже летом начать подготовку к следующему отопительному сезону, к новому учебному году и ряд других первоочередных потребностей», — отметил глава региона.
Дополнительная финансовая помощь муниципалитетам будет направлена на выплату заработной платы бюджетникам, текущие платежи за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы. Кроме того, в шести муниципалитетах в сентябре пройдут выборы глав территорий и председателей местных дум, что также требует дополнительного финансирования.