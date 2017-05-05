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09:21 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Проектировщик четвертого моста через Обь отсудил 54 млн рублей у новосибирской компании

Проектировщик четвертого моста определился в июне 2014 года.

Новосибирский арбитраж удовлетворил иск проектировщика четвертого моста через Обь АО Институт «Стройпроект». Ответчиком выступила созданная мэрией и правительством области компания АО «Центральный мост».

Генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников пояснил журналистам, что иск связан с оплатой проектной документации моста, которую разрабатывал «Стройпроект».

Проектировщик четвертого моста определился в июне 2014 года, тогда «Стройпроект» предложил провести все работы за 532,2 млн руб. Власти намерены организовать по мосту платное дорожное движение, а к строительству перехода через Обь — привлечь инвестора по концессионному соглашению.

В феврале прошлого года контрольно-счетная палата Новосибирской области сообщала по итогам проверки проектно-сметной документации объекта о выявленном увеличении цены договора на разработку проектной документации на 96,5 млн (до 628 млн руб.). Депутаты заксобрания рекомендовали региональному правительству не учитывать при корректировке бюджета 2017 года средства, увеличившие стоимость проектно-сметной документации.

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