Проектировщик четвертого моста через Обь отсудил 54 млн рублей у новосибирской компании

Новосибирский арбитраж удовлетворил иск проектировщика четвертого моста через Обь АО Институт «Стройпроект». Ответчиком выступила созданная мэрией и правительством области компания АО «Центральный мост».

Генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников пояснил журналистам, что иск связан с оплатой проектной документации моста, которую разрабатывал «Стройпроект».

Проектировщик четвертого моста определился в июне 2014 года, тогда «Стройпроект» предложил провести все работы за 532,2 млн руб. Власти намерены организовать по мосту платное дорожное движение, а к строительству перехода через Обь — привлечь инвестора по концессионному соглашению.