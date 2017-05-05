Глава Минпромторга анонсировал летные испытания МС-21 из Иркутска в ближайшие недели

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что летные испытания магистрального самолета 21 века (МС-21) из Иркутска начнутся через несколько недель. Первый летный экземпляр выкатили из цеха для подготовки к полету. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Скоро, в этом году, вот-вот. Это вопрос недель. Первый вылет — это тоже летные испытания, поэтому первый вылет — это и есть начало испытаний», — отметил для ТАСС Денис Мантуров.