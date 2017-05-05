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07:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минпромторга анонсировал летные испытания МС-21 из Иркутска в ближайшие недели

Первый экземпляр выкатили из цеха.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что летные испытания магистрального самолета 21 века (МС-21) из Иркутска начнутся через несколько недель. Первый летный экземпляр выкатили из цеха для подготовки к полету. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Скоро, в этом году, вот-вот. Это вопрос недель. Первый вылет — это тоже летные испытания, поэтому первый вылет — это и есть начало испытаний», — отметил для ТАСС Денис Мантуров.

Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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