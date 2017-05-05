Глава Минпромторга анонсировал летные испытания МС-21 из Иркутска в ближайшие недели
Первый экземпляр выкатили из цеха.
Первый экземпляр выкатили из цеха.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что летные испытания магистрального самолета 21 века (МС-21) из Иркутска начнутся через несколько недель. Первый летный экземпляр выкатили из цеха для подготовки к полету. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Скоро, в этом году,
Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие