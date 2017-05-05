Горячую воду на правом берегу Новосибирска отключат 15 мая

Компания «СИБЭКО» начинает гидравлические испытания, во время них на прочность проверят тепловые сети по зоне ТЭЦ-5.

Отключение горячей воды начнется 15 мая и продлится до 24 мая.

Под испытания попадают сети:

— в Дзержинском районе — по ул. Айвазовского, ул. Бориса Богаткова, ул. Бродского, ул. Васнецова, ул. Волжской, ул. Волочаевской, ул. Гоголя, Гусинобродскому шоссе, проспекту Дзержинского, ул. Доватора, ул. Есенина, ул. Коминтерна, ул. Кошурникова, ул. Куприна, ул. Левитана, ул. Национальной, ул. Ползунова, ул. Селезнева, ул. Толбухина, ул. Трикотажной;.

— в Железнодорожном районе — по ул. 1905 года, ул. Бурлинской, ул. Нарымской, ул. Сибирской, ул. Советской (от Вокзальной магистрали до ул. Писарева), ул. Челюскинцев, ул. Шамшурина, Вокзальной магистрали;.

— в Заельцовском районе — по «Линейному» ж/м, ул. Линейной, от ул. Нарымской до ул. Плановой в сторону р. Оби;.

— в Октябрьском районе — по ул. Автогенной, ул. Бориса Богаткова, ул. Белинского, ул. Воинской, ул. Грибоедова, ул. Далидовича, ул. Дунайской, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Коммунстроевской, ул. Кошурникова, ул. Крамского, ул. Ленинградской, ул. Лескова, ул. Лобова, ул. Московской, ул. Нижегородской, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходной, ул. Пролетарской, ул. Толстого, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Шевченко, «Восточному» ж/м, Ключ-Камышенскому плато, ул. Вилюйской, ул. Выборной;.

— в Центральном районе — по ул. Военной, ул. Гоголя, ул. Демьяна Бедного, ул. Депутатской, ул. Державина, ул. Достоевского, ул. Ермака, ул. Ипподромской, ул. Каменской, ул. Крылова, ул. Чаплыгина, ул. Романова, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Ольги Жилиной, ул. Октябрьской, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Партизанской, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Селезнева, ул. Советской, ул. Фрунзе;.

— в Первомайском районе — по ул. Баумана, ул. Героев Революции, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Марата, ул. Первомайской, ул. Пожарского, ул. Тельмана, ул. Физкультурной, ул. Чапаева, ул. Эйхе.

Вода начнет холодеть с 4 часов 14 мая.

Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 4 часов 14 мая.

«При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — предупредили в мэрии.