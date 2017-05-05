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08:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Омский губернатор о расселении из «аварийки»: «Нужен контроль и надзор»

Виктор Назаров считает важным решение президента РФ Владимира Путина о создании постоянного механизма расселения аварийного жилья.

Источник: ИА REGNUM

В Омской области с начала действия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (с 1 января 2008 года) расселено свыше 18 тысяч человек. Ликвидировано более 1,6 тыс. аварийных многоквартирных домов. Общий объем бюджетных затрат на реализацию этой программы превысил 9,2 млрд рублей, почти треть этой суммы — средства регионального бюджета.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в 2017 году сносу подлежит 27,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. До 1 сентября планируется расселить еще 1820 человек.

При этом известно, что еще 289 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, не вошли в программу, срок действия которой истекает в этом году. То есть для 4,5 тыс. жителей Омской области проблема расселения из ветхого жилищного фонда остается нерешенной.

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По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова, необходимо продолжить ликвидацию аварийного жилищного фонда на основе региональных программ с обязательным финансированием за счет средств федерального и областного бюджетов. В регионе для ликвидации жилищного фонда площадью 74,3 тыс. кв. м, признанного аварийным после 1 января 2012 года, требуется 2,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось совместное заседание Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Виктор Назаров принял участие в работе Госсовета, на котором Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилищного фонда и запустить его с 1 января 2019 года.

На переходный период глава государства предложил продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства. По словам Владимира Путина, проект закона по этому вопросу в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым.

Губернатор Омской области, комментируя итоги заседания, подчеркнул важность инициативы создания постоянно действующего механизма расселения аварийного жилищного фонда.

«Нужен контроль и надзор за предоставляемыми жилыми помещениями, чтобы все обязательства перед людьми были выполнены. Необходимо больше внимания уделять качеству предоставляемого жилья, и также привлекать к этому общественный контроль. И, главное, что программа расселения из аварийного фонда будет продолжена во всех регионах», — отметил Назаров.

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