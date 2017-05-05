Омский губернатор о расселении из «аварийки»: «Нужен контроль и надзор»

В Омской области с начала действия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (с 1 января 2008 года) расселено свыше 18 тысяч человек. Ликвидировано более 1,6 тыс. аварийных многоквартирных домов. Общий объем бюджетных затрат на реализацию этой программы превысил 9,2 млрд рублей, почти треть этой суммы — средства регионального бюджета.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в 2017 году сносу подлежит 27,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. До 1 сентября планируется расселить еще 1820 человек.

При этом известно, что еще 289 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, не вошли в программу, срок действия которой истекает в этом году. То есть для 4,5 тыс. жителей Омской области проблема расселения из ветхого жилищного фонда остается нерешенной.