В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению онлайн-касс
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению
Еженедельные занятия организованы совместно с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей, ТПП, общественных объединений. Предприниматели могут получить подробную информацию о переходе на новый порядок применения
Открытые классы проводятся во всех территориальных органах по Башкирии еженедельно, по утвержденному графику, ознакомиться с которым можно по телефону