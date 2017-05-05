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08:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению онлайн-касс

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению онлайн-касс.

Еженедельные занятия организованы совместно с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей, ТПП, общественных объединений. Предприниматели могут получить подробную информацию о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в том числе по вопросам преимущества ККТ; узнать о категориях бизнеса, освобожденных от применения ККТ; о льготах до 1 июля 2018 года; о перечне труднодоступных и удаленных от сетей связи местностей республики; порядок регистрации ККТ в личных кабинетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС.

Открытые классы проводятся во всех территориальных органах по Башкирии еженедельно, по утвержденному графику, ознакомиться с которым можно по телефону 8 (374) 226−38−00 или на сайте.

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