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09:36 (мск), источник: Газета.Ру

«Игра престолов» помогла исландской кроне расти быстрее всех среди мировых валют

Национальная валюта Исландии сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро за минувший год среди мировых валют, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters
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Отмечается, что исландская крона с мая прошлого года стала дороже на 15% к валюте США и на 21% — к евро.

Агентство подчеркивает, что столь заметный вклад в это достижение внес туристический бум. В 2016 году скандинавскую страну посетили 1,6 млн человек. Этот показатель почти в пять раз превышает население острова. При этом в 2017 году ожидается прибытие 2,4 млн туристов.

Уточняется, что в первую очередь туристов привлекает северное сияние, детокс-туры и места, где снимали популярные фильмы и сериалы. Одним из таких мест является озеро Миватн на севере страны, где проходили съемки сцен в Землях за Стеной в сериале «Игра престолов».

Комментарии
2
А Б
Надо полагать, исландцы сделают из этого факта правильные выводы и продолжат съёмки сериалов на своей территории.
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All
надо полагать, что А Бошко идиёт, если считает съемки сериалов на территории исландии зависят только от них самих. короче майловский клоун.
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