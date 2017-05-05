«Игра престолов» помогла исландской кроне расти быстрее всех среди мировых валют
Национальная валюта Исландии сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро за минувший год среди мировых валют, сообщает Bloomberg.
Национальная валюта Исландии сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро за минувший год среди мировых валют, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что исландская крона с мая прошлого года стала дороже на 15% к валюте США и на 21% — к евро.
Агентство подчеркивает, что столь заметный вклад в это достижение внес туристический бум. В 2016 году скандинавскую страну посетили 1,6 млн человек. Этот показатель почти в пять раз превышает население острова. При этом в 2017 году ожидается прибытие 2,4 млн туристов.
Уточняется, что в первую очередь туристов привлекает северное сияние,