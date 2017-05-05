«Игра престолов» помогла исландской кроне расти быстрее всех среди мировых валют

Отмечается, что исландская крона с мая прошлого года стала дороже на 15% к валюте США и на 21% — к евро.

Агентство подчеркивает, что столь заметный вклад в это достижение внес туристический бум. В 2016 году скандинавскую страну посетили 1,6 млн человек. Этот показатель почти в пять раз превышает население острова. При этом в 2017 году ожидается прибытие 2,4 млн туристов.