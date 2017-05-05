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08:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ачинское турагенство «Вояж» уличили в нарушении прав клиентов

В отношении компании возбудили несколько административных дел.

Ачинское туристическое агенство «Вояж» уличили в нарушении прав потребителей. В Роспотребнадзор пожаловались 17 граждан, которые сообщили, что компания не предоставила туристскиеуслуги в установленные договором сроки.

При выяснении обстоятельств ведомство установило: ООО «Вояж», заключая договоры и принимая предоплату, равную полной стоимости услуг, не бронировало туры и не предоставляло за 24 часа до начала путешествия потребителям билеты, которые подтверждают право на чартерную перевозку до пункта назначения и обратно, ваучеры и страховые полисы.

Также Роспотребнадзор установил, что заключенные договора не содержат существенных условий о полном и сокращенном наименовании, адресе, почтовом адресе и реестровом номере туроператора, размере финансового обеспечения, номере, дате и сроке действия договора страхования.

Агенство отказывалось добровольно возмещать потребителям затраты за непредоставленные туры. В итоге в суд было направлено 12 исковых заявлений в защиту 33 потребителей. У фирмы могли отобрать имущество, однако после подачи исков, компания добровольно удовлетворила требования своих потребителей по четырем заявлениям на сумму более 318 000 рублей.

В настоящее время судом рассмотрено 6 исковых заявлений, по которым с турагенства взыскано более 2 млн рублей. К слову, в турфирме была проведена внеплановая проверка документов, в результате которой юридическое лицо привлечено к административной ответственности — представителю необходимо выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Отметим, 3,5 года назад данная турфирма уже привлекалась к ответственности за мошенничество. Тогда семья из Ачинска отсудила у ООО «Вояж» 300 тыс. рублей.

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