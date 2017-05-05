«Екатеринбурггаз» начал летнюю ремонтную кампанию

«Екатеринбурггаз» приступил к летней ремонтной кампании. Цель работ — поддержание стабильного газоснабжения уральской столицы, перспективного развития газового хозяйства города.

С 10 по 12 мая 2017 года будет произведена замена газовой задвижки на газопроводе высокого давления по улице Селькоровская. На этот период будет прекращена подача газа ряду предприятий, приостановлено газоснабжение 26 многоквартирных домов.

С 9 часов 11 мая по 17 часов 12 мая без газа временно останутся многоквартирные дома на станции Керамик (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6), улице Селькоровская (100к1, 100к2, 102к1, 102к2, 102, к3, 102к4, 104, 106, 108/2), Энергетиков (1/110, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 8), а также два частных дома в коллективном саду «Трамвайщик». Все потребители заранее предупреждены об отключениях.