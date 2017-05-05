Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ: солистка "ВИА Гры" устроила танцы в крошечном бикини
Украинские Т-64 могут подбить новые танки РФ
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
08:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Екатеринбурггаз» начал летнюю ремонтную кампанию

С отключением газа.

Источник: УралИнформБюро

«Екатеринбурггаз» приступил к летней ремонтной кампании. Цель работ — поддержание стабильного газоснабжения уральской столицы, перспективного развития газового хозяйства города.

С 10 по 12 мая 2017 года будет произведена замена газовой задвижки на газопроводе высокого давления по улице Селькоровская. На этот период будет прекращена подача газа ряду предприятий, приостановлено газоснабжение 26 многоквартирных домов.

С 9 часов 11 мая по 17 часов 12 мая без газа временно останутся многоквартирные дома на станции Керамик (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6), улице Селькоровская (100к1, 100к2, 102к1, 102к2, 102, к3, 102к4, 104, 106, 108/2), Энергетиков (1/110, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 8), а также два частных дома в коллективном саду «Трамвайщик». Все потребители заранее предупреждены об отключениях.

Ремонтным бригадам поставлена задача выполнить работы в максимально сжатые сроки для оперативного восстановления газоснабжения потребителей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Бессмертный полк" в Екатеринбурге соберет 70 тысяч человек
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь