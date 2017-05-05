На птицефабриках Дона усилен ветеринарный контроль

Напомним, в апреле 2017 года в регионе было уничтожено четыре очага заболевания. Сейчас во всех потенциально опасных территориях проводятся необходимые санитарные мероприятия.

Так на совещании отметили, что на Дону удалось избежать случаев заражения людей этим вирусом. Однако на заседании было принято решение усилить ветконтроль на птицеводческих предприятиях и за оформлением документов на живую птицу, мясо и инкубационное яйцо.