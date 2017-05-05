Две дороги перекроют в Волгограде сегодня и завтра

Запрет действует в границах от улицы Череповецкой до улицы Саши Филиппова с 08:00 до 17:00 5 мая и с 08:00 часов до 17:00 часов 6 мая, сообщает ВДТВ пресс-служба мэрии Волгограда.

В мэрии поясняют, что объезд можно будет сделать по автомобильным дорогам улиц Елецкой и Азизбекова.