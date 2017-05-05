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09:22 (мск), источник: Известия.Ру

«Почта России»: закупка самолетов Ту-204 проведена по закону

Генеральная прокуратура направила материалы о сделке в Следственный комитет РФ.

«Почта России» купила два магистральных самолета Ту-204 в полном соответствии с законом и согласовала эту закупку с Минкомсвязи РФ.

Об этом заявили в пресс-службе «Почты России», комментируя претензии Генпрокуратуры.

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В «Почте России» пояснили, что закупка проводилась в несколько этапов, при этом каждый этап был направлен на проведение сделки по максимально выгодной цене для почтового оператора и отвечающий всем ее требованиям.

Ранее надзорное ведомство подтвердило информацию о направлении в СК РФ материалов о покупке «Почтой России» двух самолетов Ту-204.

В «Почте России» напомнили, что еще в начале года в компанию поступил запрос от прокуратуры по закупке самолетов.

«На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ», — отметили в пресс-службе.

Напомним, «Почта России» в июне 2016 года купила два самолета за 3,39 млрд рублей у «Ильюшин Финанс Ко». Два магистральных самолета Ту-204С, принадлежавшие ранее «Трансаэро», были приобретены в собственность Российской Федерации, «Почта России» владеет ими на праве хозяйственного ведения.

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