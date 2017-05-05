«Почта России»: закупка самолетов Ту-204 проведена по закону
Генеральная прокуратура направила материалы о сделке в Следственный комитет РФ.
Генеральная прокуратура направила материалы о сделке в Следственный комитет РФ.
«Почта России» купила два магистральных самолета Ту-204 в полном соответствии с законом и согласовала эту закупку с Минкомсвязи РФ.
Об этом заявили в
В «Почте России» пояснили, что закупка проводилась в несколько этапов, при этом каждый этап был направлен на проведение сделки по максимально выгодной цене для почтового оператора и отвечающий всем ее требованиям.
Ранее надзорное ведомство подтвердило информацию о направлении в СК РФ материалов о покупке «Почтой России» двух самолетов Ту-204.
В «Почте России» напомнили, что еще в начале года в компанию поступил запрос от прокуратуры по закупке самолетов.
«На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ», — отметили в
Напомним, «Почта России» в июне 2016 года купила два самолета за 3,39 млрд рублей у «Ильюшин Финанс Ко». Два магистральных самолета Ту-204С, принадлежавшие ранее «Трансаэро», были приобретены в собственность Российской Федерации, «Почта России» владеет ими на праве хозяйственного ведения.