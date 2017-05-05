К яровому севу приступили почти во всех районах Башкирии

Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, больше всего на данный момент засеяно пшеницы и ячменя — свыше 43 и 40 тысяч га, соответственно.
Кроме того, аграрии республики заняты сейчас посевом подсолнечника, овса, гороха и сахарной свеклы.
В этом году, по сравнению со среднемноголетними данными, в целом по Башкортостану сроки начала весенне-полевых работ сместились на 10−14 дней. Весенние полевые работы перешли в активную фазу лишь 29 апреля. В прошлом году они начались на две недели раньше.
Особенностью этого года является и то, что все весенние полевые работы приходится вести практически одновременно: подкормку, закрытие влаги, сев. Всего в этом году предстоит провести яровой сев на площади 2,158 млн га. Это на 108 тысяч га больше, чем год назад, отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.