К яровому севу приступили почти во всех районах Башкирии

Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, больше всего на данный момент засеяно пшеницы и ячменя — свыше 43 и 40 тысяч га, соответственно.

Кроме того, аграрии республики заняты сейчас посевом подсолнечника, овса, гороха и сахарной свеклы.

В этом году, по сравнению со среднемноголетними данными, в целом по Башкортостану сроки начала весенне-полевых работ сместились на 10−14 дней. Весенние полевые работы перешли в активную фазу лишь 29 апреля. В прошлом году они начались на две недели раньше.