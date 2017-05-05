Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Кадыров получил тяжелую травму
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
СМИ: солистка "ВИА Гры" устроила танцы в крошечном бикини
Украинские Т-64 могут подбить новые танки РФ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
08:30 (мск), источник: ИА Башинформ

К яровому севу приступили почти во всех районах Башкирии

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Яровой сев на сегодняшний день идет во всех районах Башкортостана, кроме Караидельского. Общая площадь уже засеянной пашни превышает 170 тысяч га, что составляет около 10 процентов от запланированного.

Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, больше всего на данный момент засеяно пшеницы и ячменя — свыше 43 и 40 тысяч га, соответственно.

Кроме того, аграрии республики заняты сейчас посевом подсолнечника, овса, гороха и сахарной свеклы.

В этом году, по сравнению со среднемноголетними данными, в целом по Башкортостану сроки начала весенне-полевых работ сместились на 10−14 дней. Весенние полевые работы перешли в активную фазу лишь 29 апреля. В прошлом году они начались на две недели раньше.

Особенностью этого года является и то, что все весенние полевые работы приходится вести практически одновременно: подкормку, закрытие влаги, сев. Всего в этом году предстоит провести яровой сев на площади 2,158 млн га. Это на 108 тысяч га больше, чем год назад, отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь