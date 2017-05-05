Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено шахтинское предприятие
Знак качества «Сделано на Дону» получил ООО «Завод универсальное оборудование».
Знак качества «Сделано на Дону» получил ООО «Завод универсальное оборудование».
Как сообщает сайт донского правительства, предприятие специализируется на производстве порошковых проволок с различными наполнителями для внепечной обработки чугуна и стали.
Изготавливаемая продукция поставляется на металлургические заводы России, а также Румынии, Украины и Казахстана.