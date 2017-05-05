В Омске выставили на продажу «Империю» и «Амстердам»

За два заведения запросили 20 млн рублей, объявление было размещено на портале «Бибосс». В качестве причины продажи указана диверсификация бизнеса.

Вместе с бизнесом новый владелец получит Кухонное, барное, светомузыкальное оборудование, мебель, системы кондиционирования и вентиляции, штат из 20 сотрудников, помещения площадью 800 кв. метров, находящиеся в аренде до 2021 года. Продавец утверждает, что среднемесячная выручка заведения составляет 4 млн рублей — таким образом, при расходах в 3 млн рублей в месяц бизнес окупится за два года.

Отметим, в начале января закрылось еще одно заведение холдинга Atlantida Group — старейший в Омске клуб «Атлантида». Тогда руководство холдинга поясняло, что формат клуба изжил себя.