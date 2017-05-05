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09:23 (мск), источник: ТАСС

Глава Севастополя: Новый генплан города позволит предотвратить хаотичную застройку

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Новый генеральный план Севастополя позволит городу сохранить исторический статус и не допустить хаотичную застройку, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

«Это документ, который позволяет представить населению, бизнес-сообществу и любым заинтересованным видение развития города с точки зрения градостроительного облика. Базовые вещи: город должен сохранить свой исторический облик, количество зеленых насаждений и благоустроенных зон должно стать максимальным, мы не должны допустить хаотичную застройку, чем грешил предыдущий период развития города. Мы должны создать новые зоны промышленного и экономического развития», — сказал он.

По его словам, предыдущий генеральный план Севастополя, который в 2016-м получил статус исторического поселения, принимался еще в 2005 году и сильно устарел. Новый план был сформирован за два года и 12 мая будет представлен на публичных слушаниях.

«Будем проводить публичные слушания, услышим мнение населения. Внесем коррективы и будем утверждать, — отметил Овсянников. — Мы готовы слушать мнение каждого жителя города, предотвратить спекуляции некачественные, популистские, которые говорят о том, что те, кто критикует, просто не прочитали документы».

«Это стратегический документ, который определит судьбу города», — добавил врио губернатора.

Ранее в правительстве региона отмечали, что после выступлений в СМИ ряда политиков и общественных представителей, а также распространения писем-фальшивок по проекту генплана «среди севастопольцев возник тревожный ажиотаж». После этого представители власти заявляли, что генплан будет утвержден только по итогам публичных слушаний, и указывали, что документ не подразумевает снос объектов, а также не влияет на виды разрешенного использования земельного участка.

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