Новое рабочее колесо доставили на Усть-Илимскую ГЭС

Новое рабочее колесо доставлено на Усть-Илимскую гидроэлектростанцию в рамках комплексной программы модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия». Оно стало третьим по счету заменяемым агрегатом на четвертой по мощности гидроэлектростанции России. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «ИркутскЭнерго».

Масса колеса — 86 тонн, диаметр — 5,7 метров. Операция по транспортировке рабочего колеса с завода в Санкт-Петербурге в Усть-Илимск заняла почти месяц. На специальном автотранспорте рабочее колесо преодолело около 7 тысяч км по российским дорогам.

«Монтаж нового рабочего колеса займет три месяца, в промышленную эксплуатацию модернизированный гидроагрегат планируется ввести в июне 2017 года. Максимальный КПД турбины вырастет на 5,5% и достигнет 96,7%, что является одним из самых высоких показателей в российской гидроэнергетике. За счет этого Усть-Илимская ГЭС сможет увеличить производство чистой электроэнергии, пропуская через турбины тот же объем воды», — отметили в пресс-службе.

Напомним, замена рабочих колес на Усть-Илимской ГЭС началась в апреле 2016 года, тогда на гидростанцию было доставлено первое рабочее колесо, в июне того же года первый модернизированный гидроагрегат был введен в эксплуатацию. Всего в 2016—2018 годах на станции в рамках программы «Новая энергия» будут заменены четыре рабочих колеса.

Комплексная программа модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия» предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трех крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и Усть-Илимской. На станциях будут модернизированы гидроагрегаты, заменены рабочие колеса, трансформаторы, открытые распределительные устройства. Инвестиции «ЕвроСибЭнерго» в программу составляют 15 млрд рублей. В ходе модернизации гидростанций используется преимущественно отечественное оборудование.

«Программа “Новая энергия” позволит эффективнее использовать гидроэнергетические ресурсы Сибири, повысит надежность работы наших гидростанций и обеспечит потребности экономики в экологически чистой энергии», — отметил генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин.

За счет реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции «ЕвроСибЭнерго» к 2018 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, используя тот же объем воды. Эффект от модернизации существующих ГЭС сопоставим со строительством в Сибири новой гидроэлектростанции мощностью 400 МВт. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тысяч тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической ситуации в сибирских регионах.