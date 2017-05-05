Новое рабочее колесо доставили на Усть-Илимскую ГЭС
Оно стало третьим по счету заменяемым агрегатом.
Оно стало третьим по счету заменяемым агрегатом.
Новое рабочее колесо доставлено на
Масса колеса — 86 тонн, диаметр — 5,7 метров. Операция по транспортировке рабочего колеса с завода в
«Монтаж нового рабочего колеса займет три месяца, в промышленную эксплуатацию модернизированный гидроагрегат планируется ввести в июне 2017 года. Максимальный КПД турбины вырастет на 5,5% и достигнет 96,7%, что является одним из самых высоких показателей в российской гидроэнергетике. За счет этого
Напомним, замена рабочих колес на
Комплексная программа модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия» предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трех крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и
«Программа “Новая энергия” позволит эффективнее использовать гидроэнергетические ресурсы Сибири, повысит надежность работы наших гидростанций и обеспечит потребности экономики в экологически чистой энергии», — отметил генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин.
За счет реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции «ЕвроСибЭнерго» к 2018 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, используя тот же объем воды. Эффект от модернизации существующих ГЭС сопоставим со строительством в Сибири новой гидроэлектростанции мощностью 400 МВт. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тысяч тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической ситуации в сибирских регионах.