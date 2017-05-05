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09:16 (мск), источник: NewsKo

Доходная часть краевого бюджета превысила 25,1 млрд рублей

По данным краевого министерства финансов на 1 апреля этого года, поступления в бюджет Пермского края с января по апрель составили 25,1 млрд руб., что превысило плановый показатель почти на 1,5 млрд руб. (22%).

Источник: Reuters

Львиную долю доходной части бюджета составили налоги на прибыль физлиц и организаций (более 15 млрд руб.). Из них доля налога на прибыль организаций составила 9 млрд руб., на доходы физлиц — 6 млрд руб. Из них доля налога на прибыль организаций составила 9 млрд руб., что на 165 тыс. 855 руб. меньше, чем планировалось потратить по плану.

В частности, Из них доля налога на прибыль организаций составила 9 млрд руб., Из них доля налога на прибыль организаций составила 9 млрд руб., на соцподдержку граждан — 2 млрд 289 млн руб.

Бюджетный профицит достиг 3 млрд 887 млн руб. при плановом показателе в 2 млрд 258 млн руб.

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