Омская прокуратура заставляет Шишова вернуть в бюджет 635 миллионов

Во вторник, 2 мая, в Кировский районный суд поступил гражданский иск прокуратуры Омской области к бывшему руководителю НПО «Мостовик» Олегу Шишову. Прокуратура требует от Шишова вернуть деньги в федеральный и региональный бюджеты.

Как сообщает «НГС», речь идёт о НДС на сумму 478 миллионов рублей и о части аванса за строительство Окружной дороги в размере 157 миллионов. От НДС «Мостовик» уклонился в 2009—2011 годах, указав в налоговых декларациях ложные сведения о субподрядчиках. Аванс за Окружную дорогу предприниматель должен вернуть, поскольку объект так и не построил. Как позже объяснял Шишов, эту сумму он потратил на строительство олимпийских объектов в Сочи.

В общей сложности Шишов должен выплатить бюджету 635 миллионов рублей.

Дело будет рассматривать судья Татьяна Григорец, но дата первого заседания пока не назначена. Отметим, что после освобождения из ИК-8 Олег Шишов срочно вылетел в Москву, где находится в настоящее время.