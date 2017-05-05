Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий промышленных предприятий

В числе предлагаемых вакантных мест — ведущий инженер, водитель, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист и другие специальности. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.