Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий промышленных предприятий
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 11 мая состоится ярмарка вакансий предприятий промышленности.
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 11 мая состоится ярмарка вакансий предприятий промышленности.
В числе предлагаемых вакантных мест — ведущий инженер, водитель, грузчик, инженер,
Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.