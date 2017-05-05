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09:19 (мск), источник: КрымPress

Капремонт в Крыму: в этом году в порядок должны привести 198 домов

По крайней мере такие планы озвучивают специалисты НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК».

Также подчёркивают: взносы на капремонт крымчане сдают более дисциплинировано, чем жители других регионов страны.

— Мы анализировали сбор взносов на капитальный ремонт по всей России. У нас собираемость в марте была на уровне 27%. Этого показателя некоторые регионы России достигали за два года. С 1 сентября по сегодняшний день поступило 214,586 миллионов рублей. В 2017 году краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт 198 многоквартирных домов. Будет заменено 107 лифтов, отремонтировано 104 крыши и 140 фасадов, — заявил журналистам директор организации Игорь Спилиоти.

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