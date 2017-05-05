Капремонт в Крыму: в этом году в порядок должны привести 198 домов
По крайней мере такие планы озвучивают специалисты НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК».
По крайней мере такие планы озвучивают специалисты НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК».
Также подчёркивают: взносы на капремонт крымчане сдают более дисциплинировано, чем жители других регионов страны.
— Мы анализировали сбор взносов на капитальный ремонт по всей России. У нас собираемость в марте была на уровне 27%. Этого показателя некоторые регионы России достигали за два года. С 1 сентября по сегодняшний день поступило 214,586 миллионов рублей. В 2017 году краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт 198 многоквартирных домов. Будет заменено 107 лифтов, отремонтировано 104 крыши и 140 фасадов, — заявил журналистам директор организации Игорь Спилиоти.