Капремонт в Крыму: в этом году в порядок должны привести 198 домов

Также подчёркивают: взносы на капремонт крымчане сдают более дисциплинировано, чем жители других регионов страны.

— Мы анализировали сбор взносов на капитальный ремонт по всей России. У нас собираемость в марте была на уровне 27%. Этого показателя некоторые регионы России достигали за два года. С 1 сентября по сегодняшний день поступило 214,586 миллионов рублей. В 2017 году краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт 198 многоквартирных домов. Будет заменено 107 лифтов, отремонтировано 104 крыши и 140 фасадов, — заявил журналистам директор организации Игорь Спилиоти.